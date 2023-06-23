Çanakkale'deki Ormanlara Girişler 15 Eylül'e Kadar Yasaklandı

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması nedeniyle ormanlara görevliler dışında girişleri 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül'e kadar yasakladı.

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ormanlara görevliler dışında girişler, 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü son günlerde ülke genelinde orman yangınları çıkması ve yangınlar açısından çok yüksek risk taşıyan sıcaklık, aşırı rüzgar, düşük nem gibi meteorolojik şartlar oluşması beklendiği için Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi. Bu kapsamda, 6831 sayılı 'Orman Kanunu' çerçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül'e kadar girişler yasaklandı.