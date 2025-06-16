Çanakkale'deki Orman Yangınlarıyla İlgili 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ÇANAKKALE'de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale'de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürülen yangınlarla ilgili soruşturmalar başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında yangınlardan 3'ünün biçerdöverden, 1'inin elektrik direğinden, 1'inin ot temizliğinden ve 1'inin sondaj çalışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Taksirle orman yangınına sebep olma' suçundan adli işlem yapıldı.