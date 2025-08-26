Çanakkale'deki Orman Yangınlarının Zararları Uydu Görüntüleri ile Belgelendi

1) ÇANAKKALE'DEKİ İKİ BÜYÜK YANGININ ZARARI UYDU LARINDA

ÇANAKKALE'nin Sarıcaeli köyü ile Kepez beldesindeki orman yangınlarının verdiği zarar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerinin çalışmasıyla, uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, "Özellikle zararların, hasarların ortaya çıkarılması ve bundan sonraki yapılacak yeni ormanlaştırma veya yeniden ihya çalışmalarına öncülük etmesi açısından önemli" diye konuştu.

Kentte merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde 8 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Sarıcaeli yangını, 9 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yaklaşık 617 hektar orman alanı zarar gördü. Kepez beldesinde ise 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde çok sayıda ev zarar gördü. Yangında 543 hektarlık orman alanı da zarar gördü. ÇOMÜ akademisyenlerinin yaptığı çalışmayla 2 büyük yangının yaşandığı bölgedeki zarar, uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, "Kentimizde 8 ile 12 Ağustos tarihleri arasında yoğun bir yangın felaketi yaşandı. Kepez beldesindeki orman yangını kampüslerimizi de etkilediği için özellikle odaklandık. Yangın oldukça geniş bir sahada meydana geldi. Güzelyalı'nın yanı sıra Çınarlı köyü sınırları, İntepe ve hatta İntepe'nin ötesine de taşındı. Üniversiteler olarak özellikle toplumsal katkı faaliyetlerine Yükseköğretim Kurulumuzun vizyonuyla çok önem veriyoruz. Yangın doğal bir afet ancak yangın öncesinde, yangın sırasında ve yangın sonrasındaki iyileştirme faaliyetlerine üniversite olarak akademik vizyon vermekle yükümlüyüz" ifadelerini kullandı.

'SINIFLANDIRMIŞ OLDUK'

İlgili bölüm, programlarla ve araştırma merkezleriyle birlikte çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Erenoğlu, "Dardanos yerleşkemiz büyük oranda yangın felaketinden zarar gördü. Yangın öncesi ve sonrası özellikle uydu görüntüleme tekniklerinden ve insansız hava aracı teknolojisinden yararlanarak, özellikle yanmış bölgeleri modelledik. Ortofotolar, koordinatlı haritalar ürettik. 3 boyutlu modeller yardımıyla bu yanmanın miktarının bitki örtüsüne ve ağaçlara zararını sınıflandırmış olduk. Verinin Avrupa Uzay Ajansı'ndan elde edilmesinden tutun, verinin işlenmesi, indekslenmesi, elimizdeki kütüphanelerle sınıflandırılması ve yangın etkisinin modellenmesine kadar bilimsel yöntemler kullandık. Özellikle zararların, hasarların ortaya çıkarılması ve bundan sonraki yapılacak yeni ormanlaştırma veya yeniden ihya çalışmalarına öncülük etmesi açısından önemli" diye konuştu.

'ESKİSİNDEN DAHA İYİ YAPACAĞIZ'

Prof. Dr. Erenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda özellikle ilgili birimlerimizdeki hocalarımıza, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimize hızlı bir şekilde bu verileri ortaya koyduk. Veri değerlendirmek zor bir süreç, hızlı olması gerekiyor, zamanla yarışıyorsunuz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere kentimizin karar vericileriyle, yöneticileriyle bu raporlarımızı sürekli paylaşıyoruz. Umuyorum ki yangına dirençli, özellikle bitki örtüsünün yeniden bölgede ihyası noktasında gerekli çalışmalar hızla yürütülecektir. Biz de Ziraat Fakültemizdeki deneme alanlarımızı, ne yazık ki kaybettik. Orada yüksek lisans, doktora öğrencilerimizin ürünlerini kaybettik. İlgili kamu kurum kuruluşları ve bilimsel araştırma projelerinin desteğiyle bu sefer üretim tesislerini eskisinden daha iyi bir şekilde yapacağız."