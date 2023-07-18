Çanakkale'deki Orman Yangınından Görüntüler

Çanakkale'de çıkan orman yangınında zarar gören alanlar, helikopterden çekilen görüntülerle ortaya çıktı. Yangın, Kızılkeçili köyü yakınlarında başlamış ve yoğun müdahaleler sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarında personel, kara araçları, uçak ve helikopterler görev almıştır. AA ekibi, yangının etkilediği ormanlık alanları ve tarım arazilerini havadan görüntülemiştir.

Çanakkale'de önceki gün çıkan orman yangınında alevlerin zarar verdiği alanlar, helikopterden görüntülendi.

Kızılkeçili köyü yakınlarında 16 Temmuz'da başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Geniş bir alanı etkileyen yangını söndürme çalışmalarında çok sayıda personel ve kara aracının yanı sıra uçak ve helikopterler de yoğun mesai harcadı.

AA ekibi, alevlerin hasara neden olduğu ormanlık alanlar ile tarım arazilerini Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter yardımıyla havadan görüntüledi.