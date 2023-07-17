Çanakkale'deki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını, 24 saattir devam ediyor. Yangına müdahale için helikopter, uçak, arazöz ve iş makinesi gibi ekipler görevlendirildi. Alevlerin yaklaştığı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tahliye ediliyor.