Çanakkale'deki Orman Yangınında Tahliyeler Başladı
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangını, 24 saattir devam ediyor. Yangına müdahale için helikopter, uçak, arazöz ve iş makinesi gibi ekipler görevlendirildi. Alevlerin yaklaştığı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tahliye ediliyor.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 24 saattir devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahaleye devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı merkeze bağlı Kurşunlu ve Dörtyol köyleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. Jandarma, Dörtyol köyü girişinde önlem aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel