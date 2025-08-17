Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum: Vatandaşlar Evlerine Dönebilir

Güncelleme:
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangını 2. gününde devam ederken, valilikten yapılan açıklamada isteyen vatandaşların tahliye edilen köylerine dönebildiği bildirildi. Yangın, çevredeki tarım alanlarına ve hayvanlara zarar vermeye devam ediyor.

1) ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE (4)

VALİ TORAMAN: İSTEYEN VATANDAŞLAR KÖYLERİNE DÖNEBİLİR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Toraman paylaşımında, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangını nedeniyle tedbiren tahliye edilen 7 köyümüzde, yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle Ilgardere köyü yakınlarında çok sayıda arı kovanı yangın nedeniyle zarar görürken; yanan alanların içerisinde kalan kaplumbağalar da görüntülendi.

