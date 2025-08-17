Çanakkale'deki Orman Yangınında Son Durum: Vatandaşlar Evlerine Dönebilir

1) ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE (4)

VALİ TORAMAN: İSTEYEN VATANDAŞLAR KÖYLERİNE DÖNEBİLİR

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Toraman paylaşımında, "Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangını nedeniyle tedbiren tahliye edilen 7 köyümüzde, yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi'nde misafir etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle Ilgardere köyü yakınlarında çok sayıda arı kovanı yangın nedeniyle zarar görürken; yanan alanların içerisinde kalan kaplumbağalar da görüntülendi.