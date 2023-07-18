Çanakkale'deki Orman Yangınında Hayvanlar Yanarak Öldü

Çanakkale'de başlayan orman yangınında bir ağılın içerisinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar yanarak öldü. Yangında ağıl içerisindeki saman, arpa, yem ve yoncalar da kül oldu. Besiciye yaklaşık 3 milyon TL zarar oluştuğu belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangından etkilenen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Yangına müdahalede ise 9 uçak, 22 helikopter, 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personel görev aldı.

YANAN AĞILDAKİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR ÖLDÜ

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan ve Önder Kaya'nın ortağı olduğu ağıl, dün rüzgarın etkisiyle alevlerin içinde kaldı. Yanan ağılın içerisindeki 13 büyükbaş, 10 keçi yanarak öldü. Ağılda bulunan saman arpa, yem ve yonca da yangında kül oldu.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından; bin 800 sorti yapılarak, toplamda 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -