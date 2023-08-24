ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA AYÇİÇEĞİ TARLASI SİYAHA BÜRÜNDÜ
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Çanakkale'deki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesiyle kontrol altına alınırken, yangından geriye acı bir tablo kaldı.
Çanakkale'deki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesiyle kontrol altına alınırken, yangından geriye acı bir tablo kaldı. Yağcılar köyünde alevlere teslim olan ayçiçeği tarlası da yandı. Ayçiçeği tarlasının siyaha büründüğü görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel