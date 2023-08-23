ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA 2'NCİ GÜN; BAKAN YUMAKLI: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

ÇANAKKALE'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. 9 köy ile Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evinde kalanlar tahliye edilirken, 4 gece görüşlü yangın helikopteriyle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte diğer helikopter ve uçaklar da yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere 26 helikopter, 8 uçak, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ve 2 bin 659 personelle müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Havadan uçak ve helikopterlerin de destek verdiği yangının kent merkezine yakın noktada etkili olması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması, ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Akşam saatlerinde rüzgarın hızının düşmesi ile ekipler, yangının ilerlediği noktalarda set oluşturarak yayılımını engellemek için çalışmalarını sürdürdü. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken, havanın aydınlanması ile diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti.

9 KÖY VE 1 YAŞLI BAKIM EVİ TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in çalışmaları yerinde koordine ettiği yangında gece boyu devam eden çalışmalar sırasında yerleşim alanlarını tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 9 köy tahliye edildi. 9 köydeki 337 hanenin boşaltılması ile buralarda yaşayan 1251 kişi de kentteki çeşitli kamu kurumlarının misafirhaneleri ile KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangının tehdit ettiği bir başka nokta olan Sarıcaeli köyündeki yaşlı bakım evi de ekipler tarafından boşaltıldı. Merkezde kalan 72 yaşlı da tahliye edilerek Terzioğlu Kredi Yurtlar Kurumu Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

EKİPLER GECE BOYU ÇALIŞTI

Çanakkale'de büyük tedirginliğe yol açan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu aralıksız çalıştı. 4 helikopterin havadan destek verdiği ekipler iş makineleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar yangının etkili olduğu noktalarda alevleri söndürebilmek için çaba gösterdi. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından Mehmet Akif Devlet Hastanesi yakınlarındaki ormanda alevler söndürülerek, yangının hastane ve yerleşim alanlarına sıçraması engellendi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla alevlere müdahaleler yoğunlaştı. 2 bin 659 personel; AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile belediyeler ve özel idarelere ait 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 iş makinesi ile yangının söndürülmesi için çalışmalara yeniden başladı.

ÇANAKKALE BOĞAZI KAPATILDI

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte olası tüm tedbirler de en üst seviyede tutuluyor. Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Ekiplerin rahat hareket edebilmesi için Çanakkale-Çan karayolunda da sivil araç geçişine izin verilmediği bildirildi.

72 KİŞİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Dünden bu yana devam eden yangın sırasında evlerinde veya müdahale sırasında 81 kişi dumandan etkilendi. Hastanelere kaldırılan ve oksijen takviyesi yapılan 9 kişi taburcu edilirken, tedavisi devam eden 72 kişinin sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

AĞAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Yangına müdahalenin devam ettiği kentte, söndürme çalışmalarının tamamlandığı bazı noktalardaki ağaçlar küle döndü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgelerde yangının ardından yüzlerce ağacın yanmasıyla bölgenin yeşil rengi griye döndüğü görüldü. Bu bölgelerde ise helikopter ve uçaklarla soğutma çalışmaları sürüyor.

YER YER YANGINLAR SÜRÜYOR

15 kilometrelik bir hatta etkili olan yangına dünden bu yana devam eden müdahaleler olumlu sonuç verdi. Birçok noktada yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmaları yapıldığı görülürken, bazı alanlarda ise ekipler halen alevlerin önüne geçebilmek için müdahalesini yoğun şekilde devam ettiriyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sabah erken saatlerde helikopter ile ekiplerin çalışmalarını havadan kontrol etti. Çalışmaları koordine eden Bakan Yumaklı, havadan yaptığı incelemenin ardından alevlerin etkili olduğu alanlara takviye ekipleri yönlendirdiği bildirildi.

Ayrıca yangının tehdit etmesiyle boşaltılan 9 köydeki bazı evlerin de yandığı bildirildi.

'YANGINDAN 83 KİŞİ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Çanakkale'de meydana gelen orman yangınından toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı, şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YUMAKLI: YANGININ İLERLEMESİ DURDURULDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Dardanos mevkisinde bulunan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere açıklama yapan Bakan Yumaklı, dün başlayan yangının 23'üncü saatine girildiğini ifade etti. 8 uçak, 26 helikopter, 639 iş makinesi ve 2 bin 700 civarında personelle mücadele edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Yangın nedeniyle 9 köyde 337 hanedeki 1251 vatandaşımız tahliye edildi. Gece boyunca köylerdeydik tek tek hepsine gittik. Bu köylerden Ulupınar köyünde 5, Yağcılar köyünde 3'ü kullanılmayan 4 ev hasar görmüş durumda. Yangında ayrıca 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan zayiatı var. Ayrıca 10 ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan yaşlı 83 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. Onlar da kronik hastalığı olan belli yaşın üstünde olan kişiler. Hayati tehlikesi olan kimse yok. Çanakkale Boğazı tek taraflı kapalıydı, halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Hava araçları yoğun şekilde su alma faaliyetlerine devam ediyor tehlike oluşturmaması için böyle bir karar aldık. Çanakkale-Çan yolu tedbiren kapalı" dedi.

'DÜNE GÖRE DAHA AVANTAJLIYIZ'

Dün nemin yüzde 19, rüzgarın saatteki hızının 70 kilometre olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Halihazırda rüzgar 40 kilometre hızla esmekte ve öğleden sonra 60 kilometreye çıkacak. Rüzgar ve nem önemli. Nem, özellikle yangın söndürme faaliyetlerinde yangının ilerlemesinde önemli parametre. Rüzgar hızı da yangın söndürme faaliyetlerinizde yanan alandan yanmayan alana rüzgarın bazı parçacıkları taşıması demek. Kimi zaman 3 kilometrelere varan uzaklıklarda yanan parçacıkları taşıması söz konusu. Şu anda parça parça onlarla mücadele etmeye devam ediliyor ve düne göre daha avantajlıyız. Parametreler daha iyi, öğleden sonra net şekilde görebileceğiz. Öğleden sonra saat 16.00-17.00 gibi olağanüstü durum meydana gelmezse genel resim ortaya çıkar. Çanakkale'ye geçmiş olsun diyorum. Bursa Karacabey ve Bilecik sınırında yangınımız vardı; her iki yangın kontrol altına alınmış vaziyette. Tehlike arz etmiyor" açıklamalarında bulundu.

Çanakkale'de devam eden yangının henüz kontrol altına alınmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"1500 hektarlık geniş alanda parça parça çıkan her dumana müdahale ediliyor. Amacımız bunların büyümemesini sağlamak. Yangının etrafı tamamen çevrelenmiş vaziyette. Herhangi vaziyette ilerleme alanının önü kesilmiş durumda. Yangının ilerlemesini gösterecek, tehlike arz edecek durum yok. Farklı köylerin tahliyesi durumu söz konusu değil. Yine hastane ve üniversite ile ilgili herhangi bir risk yok. Yangının etkili olduğu 1500 hektarın tamamı çevrilmiş vaziyette. Bugün itibarıyla yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları böyle devam ederse öğleden sonra akşam üstüne doğru genel resmi net şekilde görebileceğiz. Hava araçları ve kara ekiplerinin mücadelesi devam ediyor. Soğutma çalışmalarından sonra hasar tespiti yapılacaktır."