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Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (12)

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GÜNEY TEK YÖN OLARAK AÇILACAKÇanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 22.00'den itibaren kuzey- güney tek yön olarak açılmasının planlandığı bildirildi.

GÜNEY TEK YÖN OLARAK AÇILACAK

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 22.00'den itibaren kuzey- güney tek yön olarak açılmasının planlandığı bildirildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel

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