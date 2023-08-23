Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (12)

GÜNEY TEK YÖN OLARAK AÇILACAKÇanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, saat 22.00'den itibaren kuzey- güney tek yön olarak açılmasının planlandığı bildirildi.