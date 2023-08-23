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Çanakkale'deki orman yangınında 2'nci gün (11)

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ECEABAT YANGINI KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı.

ECEABAT YANGINI KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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