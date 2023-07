Çanakkale'deki Orman Yangınında 13 Büyükbaş ve 10 Keçi Yanarak Öldü

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan ve Önder Kaya'nın ortağı olduğu ağıl, dün rüzgarın etkisiyle alevlerin içinde kaldı. Yanan ağılın içerisindeki 13 büyükbaş, 10 keçi yanarak öldü. Ağılda bulunan saman arpa, yem ve yonca da yangında kül oldu.

'YAKLAŞIK 3 MİLYON TL CİVARINDA BİR ZARARIM OLDUĞUNU HESAPLIYORUM'

Besici Önder Kaya, dün korkunç bir gün yaşadığını belirterek, Kabus gibiydi. Yangın önceki gün başlamıştı. Önceki gün Kemel'de birçok arkadaşımızın çiftliği yanmıştı, can kaybı yoktu. Araziler, ekinler, buğdaylar yandı. Ateş hızla gelince biz daha önce tedbirimizi almamıza, çiftliğin etrafını sürmemize rağmen rüzgardan alev topları havadan çiftliğin içindeki samanların üstüne düştü. Hızlı şekilde alevler büyüdü, 3-5 dakika içerisinde gelişen bir olay. Önceden tahmin edemedik, 4-5 kilometre uzağımızdaydı ateş. O anda, can havliyle biz hayvanları saldık. Bir kısmı çıktı, kaçtı. İçeride kalanlar can verdi. O ara ben de ateşin içinde kaldım. Ben de çiftlikten asfalt yola indim. Ateş geçtikten sonra yukarı çıktığımızda 13 tane büyükbaş, 10 adet keçilerim, samanların, arpaların, yemlerin, yoncalarımızın yandığını gördük. Hiçbir şeyinde değilim ama hayvanlarımızın yanarak can vermesi çok canımı yakan bir konu. Yaklaşık 3 milyon TL bir zararım olduğunu hesaplıyorum. Ama o parayla tekrar günün şartlarında yerine koyabilir miyiz bilemiyorum. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi, tutanak tutular. Yarın da burada yanan hayvanlarımızı bir kepçe tutup gömeceğiz? diye konuştu.

BAKAN KOCA 61 VATANDAŞIMIZIN 4'ÜNÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenen 61 kişiden 4'ünün tedavisinin devam ettiğini duyurdu. Bakan Koca, ' Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesi'ne tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan 4'ünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun' ifadelerine yer verdi.

BAKANLIK BİN 800 SORTİ YAPILARAK 4 BİN 900 TON SU ATIMI YAPILDI

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınlarında hava araçları tarafından; bin 800 sorti yapılarak, toplamda 4 bin 900 ton su atımı gerçekleştirildiği öğrenildi. (DHA)