Çanakkale'deki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter ve 220 personelle müdahale ediliyor. Alevlerin tehdidi nedeniyle bazı köyler tedbiren boşaltıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Aşağıl köyü de tedbiren boşaltıldı. Tuzla ve Naldöken ile birlikte boşaltılan köylerin sayısı 3'e yükseldi.

TUZLA KÖYÜ'NDE YÜRÜMEKTE ZORLANAN KADINI JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

Öte yandan boşaltılan Tuzla köyünde oturan kişi kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler yürümekte güçlük çeken kadını omuzlarına alarak evden çıkardı.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - İpek YAVAŞ / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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