Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor (2)

22 SAATTİR SÜRÜYOR

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 22 saattir sürüyor. Öğle saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, rüzgarın etkisi ile tekrar büyüdü. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -