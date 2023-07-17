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Çanakkale'deki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahalenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi. Yangına 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi ve 374 personel ile müdahale ediliyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahalenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'deki orman yangınına; 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel sevk edilmiştir. Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale Güncel Haberler

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