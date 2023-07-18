Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterler, uçaklar ve takviye ekipler katılıyor.

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde önceki gün çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan devam ediliyor.

Gece boyunca yapılan söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde çok sayıda helikopterde katılarak devam edildi. Söndürme çalışmalarına AT-801 Airtractor uçaklarının yanı sınar Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Mi-8 ve Mi-17 tipi helikopterler ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı T-70 Black Hawk ve Mi-17 tipi helikopterler, Türk Hava Kurumu'na bağlı CL-215 tipi amfibi uçaklar müdahale ediyor. 4 uçak ve 8 helikopterin yoğun bir şekilde kullanıldığı söndürme çalışmalarında 39 saat geride kalırken kara ekipleride çevre illerden gelen takviye ekipler ile güçlendiriliyor.