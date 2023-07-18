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Çanakkale'deki orman yangınına gece de müdahale ediliyor

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Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmaları gece saatlerinde de havadan ve karadan devam ediyor. Yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale ediyor.

Çanakkale'deki orman yangınına gece de havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürme çalışmalarına gece saatlerinde de havadan ve karadan müdahaleyle devam ediliyor.

32 saattir devam eden orman yangını, geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'ne yakın ormanlık alanda çıktı. Gün boyunca rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına gece de ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor. Yangına karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel ile müdahale edilirken havadan ise bir gece görüşlü yarasa helikopter müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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