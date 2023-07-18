Çanakkale'deki Orman Yangınına Askeri Helikopterler de Destek Veriyor

Çanakkale'de başlayan ve ormana sıçrayan yangına müdahalede Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler de söndürme kitleri kullanarak destek veriyor. Yangınla ilgili Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman ekiplerinin etkin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

ASKERİ HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Çanakkale'de örtü yangını olarak başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 ve 2'si ise S-70 tipi helikopter de katılıyor. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve milli imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullanıyor. Alevlere müdahale toplam 7 uçak, 21 helikopter, 110 arazöz, 18 iş makinası ve 584 personelle devam ediyor.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -