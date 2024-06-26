Çanakkale'deki Orman Yangını Söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çan'ın Bakdakçılar köyünde Aydınburun mevkisinde orman yangını çıktığı ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğünce İHA'dan alınan görüntülerle yangının ilerleyişi izlendi.
Havada bulunan 2 su atar uçağı tarafından acil müdahale yapıılan yangın, Çan Orman İşletme ekiplerince söndürüldü.