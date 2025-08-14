Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altında
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çaltı köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle 17.15 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel