Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çaltı köyü yakınlarında meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Çaltı köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahaleyle 17.15 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

