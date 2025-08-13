Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Denizgöründü ile Elmacık köyleri arasında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçlarıyla kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için havadan 9 uçak, 7 helikopter ve karadan 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye ile müdahale edildi.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Denizgöründü ile Elmacık köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitesinin havadan 9 uçak, 7 helikopterle, karadan da 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiyeyle arttığını belirterek, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldık." ifadesine yer verildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.