Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Denizgöründü ile Elmacık köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitesinin havadan 9 uçak, 7 helikopterle, karadan da 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiyeyle arttığını belirterek, "Havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldık." ifadesine yer verildi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.