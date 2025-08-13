Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını, 9 uçak, 7 helikopter ve karadan 40 arazöz ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

