Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,