Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını, 9 uçak, 7 helikopter ve karadan 40 arazöz ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangını havadan 9 uçak ve 7 helikopter ile karadan ise 40 arazöz, 5 dozer ve 5 itfaiye aracının müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
