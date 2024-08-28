Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Arıklı köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangının çıktığı mevkiye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.