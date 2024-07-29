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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 9 hektar ormanlık alan ve 2 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 9 hektar ormanlık alan, 2 hektar da ziraat alanı zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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