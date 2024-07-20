Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 17 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yaklaşık 17 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.