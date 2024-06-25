Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ayıtrede ve Bekirli köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Ayıtrede ve Bekirli köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.