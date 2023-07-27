Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde çıkan orman yangını, 16 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 14 hektar alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıbeyli köyünde dün saat 22.30 sıralarında çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. 14 hektar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Derin ve rahat bir nefes, ciğerlerimizi kavuran afetlerden birinin kontrol altı haberi ile bugün mümkün oldu. Çanakkale'deki orman yangını, Orman'ın Kahramanları'nın kahramanca mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangınlarla mücadelemiz sürerken lütfen azami dikkat edelim" dedi.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel