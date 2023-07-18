ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını gün boyu havadan 9 uçak, 22 helikopter, karadan ise 78 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı ve 900 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -