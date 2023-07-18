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Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti ve halktan ormanları korumalarını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Çanakkale Güncel Haberler

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