Çanakkale'deki Orman Yangını 3. Günde Sürüyor

Çanakkale'de çıkan örtü yangını ormana sıçradı ve 3. günde de devam ediyor. Yangına helikopter, uçak ve arazözlerle müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'de örtü yangını olarak çıkıp, ormana sıçrayan yangın, 3'üncü günde de sürüyor. 6 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, gece 1 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı. Alevlere, toplam 21 hava unsuru, 60'ın üzerinde arazöz, 500'den fazla personel müdahale ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde, önceki gün saat 16.30 sıralarında örtü yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak, 1 komuta aracı kamu ve özel sektör ait iş makineleri yönlendirildi. Havanın kararmasının ardından 1 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri gece boyunca yanan alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekibin yanı sıra, çevrede oturan köylüler de kendi su tankerleriyle destek verdi. Balıkesir ve Bursa'dan gelen takviye ekiplerle 50'nin üzerinde arazöz ve 500'den fazla personel yangına söndürmeye çalışmalarına katıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kemel ve Yukarı Okçular köylerindeki ormanlara da sıçradı. Tedbir amacıyla 211 nüfuslu Kemel köyü boşaltıldı. Alevlere havadan müdahale, 20.30'da sonlandırıldı. Sadece gece görüşlü 1 yangın helikopteriyle müdahaleye devam edildi.

Yangını söndürme çalışmalarında 3'üncü güne girildi. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere, 20'den fazla hava aracı, 60'dan fazla arazöz ve çok sayıda personelle müdahale sürüyor.