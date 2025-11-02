Haberler

Çanakkale'deki İş Kazasında Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Ramazan Dönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen, bir işçinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Kulfal köyü yakınlarında bulunan işletmedeki kömür bandında yaşanan iş kazasında Ramazan Dönmez'in (43) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen Çan Linyit İşletmeleri Kriblaj Tesisleri taşeron firma yetkilisi R.Y. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Ramazan Dönmez'in cenazesi, bugün düzenlenen törenin ardından Çan İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Çan'a bağlı Kulfal köyü yakınlarında bulunan işletmedeki kömür bandında iş kazası meydana gelmiş, işçi Ramazan Dönmez (43) hayatını kaybetmişti. Olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
