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Çanakkale'deki Feci Kazada 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'deki Feci Kazada 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazanın detayları ve hayatını kaybedenlerin cenaze törenleri hakkında bilgi verildi.

1) 8 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN İNCELEME RAPORU ÇIKTI (2)

DOĞUM YAPAN KIZI VE TORUNUNU ZİYARETE GİDİYORMUŞ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, tomruk yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden 8 kişiden otobüs muavini Semih Atmaca (23) Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yolcu Samettin Kayatekin (62) ise İvrindi ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Tekirdağ'da yeni doğum yapan kızı Büşra'yı ve dünyaya gelen torunu 'Mihra'yı ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Samettin Kayatekin'in cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, memleketi Balıkesir'in İvrindi ilçesi Kurtuluş Mahallesi, Kökçü Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından 2 çocuk babası Kayatekin'in cenazesi Kurtuluş Camii'ne götürüldü. Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ile Kayatekin'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Kayatekin'in bir süre omuzlarda taşınan cenazesi İvrindi İlçe Mezarlığı'nda gözyaşları içinde torağa verildi.

MUAVİN ATMACA BURHANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Kazaya karışan otobüsün muavini Semih Atmaca'nın Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi, ilk olarak kırsal Şahinler Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde helallik alınırken yakınları gözyaşı döktü. Ardından Atmaca'nın omuzlarda taşınan tabutu Şahinler Camii'ne götürüldü. Atmaca için, ikindide burada cenaze töreni düzenlendi. Bekar olan ve geçen yıl askerden geldiği öğrenilen Atmaca'nın cenazesi kılınan namazın ardından Şahinler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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