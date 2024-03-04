Çanakkale'deki Deprem Dolayısıyla Bakan Özhaseki'den Geçmiş Olsun Mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olan deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özhaseki, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Yenice'de meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz tüm kurumlarımızla birlikte sahada çalışmalarına başladı. Rabbim, ülkemizi her türlü afetten korusun."