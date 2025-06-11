Çanakkale'de Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Geri Dönüşüm Projesi Başladı

Çanakkale'de Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Geri Dönüşüm Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile Çan ilçesinde zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bertarafı amaçlanıyor. 21 köyde 27 toplama konteyneri yerleştirildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" Çan ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında, Çan ilçesine bağlı 21 köyde zirai ilaç kullanımından sonra oluşan ambalaj atıklarının doğaya bırakılmasının önlenmesi amacıyla 27 zirai ambalaj atığı toplama konteyneri yerleştirildi.

Proje kapsamında bugüne kadar 7 ilçedeki 159 yerleşim yerine 329 konteyner yerleştirilirken, 2024 yılı sonu itibarıyla 31 bin 250 kilogram zirai ambalaj atığı toplanarak yetkili geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak

İsrail'den yeni skandal! Türk aktivistler 1 ay hücrede esir tutulacak
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.