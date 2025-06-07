Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Asel Kandemir Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Asel Kandemir Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asel Kandemir, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada diğer yaralıların sağlık durumları da ciddiyetini koruyor.

ÇANAKKALE'de, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan Asel Kandemir (4), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Haziran saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunda meydana geldi. İzmir yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 ve A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobillerle çarpıştı. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve Asel Kandemir yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Asel Kandemir, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kandemir'in ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verileceği belirtildi.

Yaralılardan A.K. adlı çocuğun da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polisin kazaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti

Bayramın ilk gününde acı bilanço! Yüzlerce kaza ve can kayıpları var
CHP'li başkan Ferdi Zeyrek'i ölümle burun buruna getiren olayın detayları

CHP'li başkanı ölümle burun buruna getiren olayın detayları
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Anlaşma bitti gibi! Osimhen bugün İstanbul'dan ayrılacak

Anlaşma bitti gibi! İstanbul'dan ayrılması an meselesi
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.