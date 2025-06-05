Çanakkale'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Çanakkale'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale-İzmir karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

ÇANAKKALE'de, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale- İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan A.K. adlı çocuğu durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer

Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti

Gazze'deki katliama yine gözlerini kapattı! ABD'den BM kararına veto
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.