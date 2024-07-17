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Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangında ahır ve yoncalar zarar gördü.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamköy köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangında Amir Karanfil'e ait ahır da zarar gördü. Ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 2'si telef oldu, 600 balya yonca yandı.

Ekiplerin 2 uçak ve 1 helikopterin yanı sıra karadan da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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