Çanakkale'de Yurt Yemekhanelerine Gıda Güvenliği Denetimi

Çanakkale'de Yurt Yemekhanelerine Gıda Güvenliği Denetimi
Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurt yemekhanelerini denetledi. Denetimlerde hijyen koşulları, gıda güvenliği ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt yemekhaneler denetlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci yurtlarında güvenilir gıda arzının sağlanması, tüketici sağlığının korunması amacıyla yurt yemekhaneleri eş zamanlı denetlendi.

Ekipler, akşam yemeği sunum ve dağıtımı yapılan merkez ilçedeki 8 yemekhanede kontrol görevlileri tarafından denetleme yaptı.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen koşulları, gıda güvenliği, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri incelendi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
