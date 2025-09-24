Haberler

Çanakkale'de Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı

Çanakkale'de Yol Verme Tartışması Kavga ile Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışan iki sürücü arasında kavga çıktı. G.A., B.G.'nin aracının önünü keserek üzerine yürüdü. Olayın kameraya yansıması sonrası G.A.'nın sürücü belgesine el konuldu.

ÇANAKKALE'de, trafikte 'yol verme' nedeniyle tartışıp otomobiliyle aracının önünü kestiği B.G.'nin üzerine yürüyen G.A.'nın sürücü belgesine el konuldu.

Olay, 20 Eylül'de saat 13.30 sıralarında, Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. 17 AHA 491 plakalı otomobille seyir halinde olan G.A., 'yol verme' nedeniyle B.G. adlı otomobil sürücüsü ile tartıştı. G.A. ve araçtaki Ö.B., el ve kol işaretleri yaparak araçtan inip, B.G.'yi hakaret ederek, tehdit etti. Daha sonra ilerleyen otomobili takip eden G.A., akaryakıt istasyonunda B.G.'nin otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

B.G., polise şikayette bulundu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, G.A. ve Ö.B.'yi yakaladı. Şüpheliler hakkında idari para cezası uygulandı. Sürücü G.A.'nın sürücü belgesine de doktor raporu alana kadar el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer ve Ömür Gedik'ten 18 yıllık mutluluğun sırrı

Ünlü çift uzun süreli ilişkinin formülünü açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.