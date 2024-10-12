Çanakkale'de Yıldırım Düşen Caminin Minaresi Yıkıldı
Çanakkale'nin Sinekçi köyünde sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin bir bölümü yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Ayrıca, köyde bir ağaç da yıldırım etkisiyle 2'ye ayrıldı.
YILDIRIM DÜŞEN CAMİNİN MİNARESİNİN BİR BÖLÜMÜ YIKILDI
Çanakkale ve ilçelerinde saat 16.30 sıralarında sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sinekçi köyünde yıldırım düşen caminin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Öte yandan köydeki bir ağaç ise yıldırım düşmesi sonucu 2'ye ayrıldı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,