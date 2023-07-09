Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir işyerine giren yılan çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İşyeri çalışan Bahar Güneş'in yılanı görünce panik ve korkuyla masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'de yılan işyerine girdi, çalışan korkuyla masa üstüne çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir işyerine giren yılan çalışanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu. İşyeri çalışan Bahar Güneş'in yılanı görünce panik ve korkuyla masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'deki ilginç görüntü 8 Temmuz Cumartesi günü, Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesinde Coşkun Atmaca'ya ait oto yedek parça işyerinde meydana geldi. Oto yedek parça işyerinde kapı girişinde paspas yıkayan işyeri çalışanı Bahar Güneş, bir anda kapıdan içeri yılan girince, panik ve korkuyla masa üstüne çıktı. İşyerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Bir süre sonra yılan işyerinden çıkmasıyla çalışanlar derin bir nefes aldı.

İşyeri çalışan Bahar Güneş'in yılanı görünce panikle masa üstüne çıkması, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.