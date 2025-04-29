İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Valizden çıkan servet, havalimanı yetkililerini bile şaşkına çevirdi

Çanakkale'de Yeşilay Şubesi tarafından vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi

Çanakkale'de Yeşilay Şubesi tarafından vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, "57. Alay Yolunda Projesi" kapsamında vatandaşlara kırık buğday çorbası ikramında bulunuldu.

Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, "57. Alay Yolunda Projesi" kapsamında vatandaşlara kırık buğday çorbası ikramında bulunuldu.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje ile Çanakkale Savaşları'nın simgesi haline gelen kırık buğday çorbası İskele Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi.

Yeşilay Çanakkale Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin katıldığı etkinlikte, savaşın kahraman birliği 57. Alay ile Çanakkale şehitleri anıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.