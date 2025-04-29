Çanakkale'de Yeşilay Şubesi tarafından vatandaşlara kırık buğday çorbası ikram edildi
Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, "57. Alay Yolunda Projesi" kapsamında vatandaşlara kırık buğday çorbası ikramında bulunuldu.
Çanakkale'de Yeşilay Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, "57. Alay Yolunda Projesi" kapsamında vatandaşlara kırık buğday çorbası ikramında bulunuldu.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan proje ile Çanakkale Savaşları'nın simgesi haline gelen kırık buğday çorbası İskele Meydanı'nda vatandaşlara ikram edildi.
Yeşilay Çanakkale Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin katıldığı etkinlikte, savaşın kahraman birliği 57. Alay ile Çanakkale şehitleri anıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel