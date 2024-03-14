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Çanakkale'de Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi Başvuruları Başladı

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu. Projeye merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki üreticilerin başvurabileceği belirtildi. Başvuruların 20 Mart'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, projeye merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki üreticilerin başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların 20 Mart'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Bayramiç Gelibolu Eceabat Ayvacık Lapseki Ezine Biga Güncel Haberler

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