Çanakkale'de Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi Başvuruları Başladı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Ayçiçeği Projesi"ne başvuruların başladığını duyurdu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, projeye merkez, Eceabat, Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki üreticilerin başvurabileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuruların 20 Mart'a kadar il ve ilçe müdürlüklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi.