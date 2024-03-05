Çanakkale'de Yenice merkezli deprem sonrası olumsuz durum yaşanmadı

Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde olumsuz durum meydana gelmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale'de Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Saat 00.00 itibarıyla ilimiz genelinde olumsuz durum meydana gelmemiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.