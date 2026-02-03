Haberler

Çanakkale'de yeni nesil suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de polis, 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

ÇANAKKALE'de, polis ekipleri tarafından 6 ay süren çalışma sonucunda yeni nesil suç örgütüne yönelik 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Liderliğini S.A.'nın üstlendiği, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün; iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 10 olay meydana gelirken, 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda bugün, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor

Pişmanlığı fayda etmedi! Epstein ilişkisi prensese pahalıya patladı
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

Kan donduran rapor! Sokağa inenlere tecavüz edip tek tek yakmışlar
'Eşimin geliri yok, işsiz' diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı

Özel'e dert yakınan kadından açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor

Pişmanlığı fayda etmedi! Epstein ilişkisi prensese pahalıya patladı
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar

Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı