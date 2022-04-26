Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Çanakkale'de yaşlı kadının telefon dolandırıcılarına 210 bin lira kaptırmasını polis engelledi

Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin hesabına 210 bin lirasını havale eden kadın dolandırılmaktan kurtarıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin hesabına 210 bin lirasını havale eden kadın dolandırılmaktan kurtarıldı.

Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.U. (74) adlı kadını arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, çeşitli bahanelerle kadının paralarını istedi.

Zanlılar, ikna ederek bankaya gitmesini sağladıkları M.U'nun hesabındaki 210 bin lirayı kendi hesaplarına transfer ettirdi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine harekete geçerek para transferinin yapıldığı hesaba bloke koydurdu.

Para transferini engelleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale, Savcı, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title