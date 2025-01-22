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Gelibolu'da Yalnız Yaşayan 73 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Gelibolu'da Yalnız Yaşayan 73 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Camikebir Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Elif Çınar, evinde hareketsiz halde bulundu. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Elif Çınar'ın bir süredir hasta olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Camikebir Mahallesi Gölcük Caddesindeki evinde yalnız yaşayan Elif Çınar'dan (73) bir süre haber alamayan yakınları, yaşlı kadını ikametinde hareketsiz halde buldu.

Durum, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede bir süredir hasta olan Çınar'ın öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının cenazesi daha sonra Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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