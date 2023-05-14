ÇANAKKALE'DE YASAK SONRASI TEZGAHTA BALIK FİYATLARI ARTTI

TÜRKİYE'de 15 Nisan'da gırgır ve troller için başlayan av yasağı tezgahları da vurdu.

TÜRKİYE'de 15 Nisan'da gırgır ve troller için başlayan av yasağı tezgahları da vurdu. Balık çeşitleri azaldı, fiyatlar arttı. Çanakkale'de sardalyanın kilosu 90 TL'ye, istavritin kilosu ise 180 TL'ye yükseldi.

Çanakkale Boğazı ile uluslararası sularda 15 Nisan itibarıyla gırgır ve troller için av yasağı başladı. Bu durum, Çanakkale'de balık çeşitleri ile fiyatları da etkiledi. Tezgahlarda çeşitler azaldı, fiyatlar arttı. 1 ay önce 60 TL'ye satılan sardalyanın kilosu 90 TL'ye, 100 TL'ye satılan istavritin kilosu ise 180 TL'ye yükseldi.

Fiyatların her gün değişiklik gösterdiğini söyleyen balıkçı Ersin Ertem (39), "Şu anda en çok sardalya ve istavrit tutuluyor. Dalyan balıkçılığından kupa, sarpa balığı çıkıyor. Genelde kültür balığı satıyoruz. Kültür balıkları günümüzü kurtarıyor. Av yasakları bizi etkiledi. Yasaklardan önce gırgırlar 1000 kasa balık tutarken, dalyanlardan 10 kasa balık geliyor. Açık artırma usulü aldığımız için fiyatlar biraz yükseldi" dedi.

'BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ AZ'

Balıkhane esnafı Onur Öget ise "Av yasağının ardından balık fiyatları biraz yükselmeye başladı. Balık çeşitliliği az. Haziran itibarıyla sardalyanın bollaşacağını düşünüyorum. Balık tezgahlarında sardalya 80-90 lira, istavrit 150 ile 180 TL civarında satılıyor. Şu anda çok fazla çeşitlilik yok" diye konuştu.(DHA)