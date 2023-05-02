Çanakkale'de yasak bölgede kum midyesi avlayan 7 kişiye para cezası uygulandı
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Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasak sahada akivades (kum midyesi) avlayan 7 kişiye 116 bin lira ceza kesildi.
Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasak sahada akivades (kum midyesi) avlayan 7 kişiye 116 bin lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Operasyonda, İzmir'den kara yoluyla Çanakkale'ye nakledilmesinin ardından balıkçı teknesiyle Yunanistan'a gönderilmek üzere 108 çuvala doldurulmuş 1,5 ton akivades ele geçirildi.
Canlı oldukları belirlenen kum midyeleri, sahil güvenlik dalgıçlarınca denize geri bırakıldı.
Yasak bölgede avlandıkları belirlenen 7 kişiye ise 116 bin lira idari para cezası uygulandı.