Çanakkale'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 77 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Karabiga beldesinde jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen mahalde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evinde 77 kök kenevir, 1 tabanca ve fişek, 3 yivsiz kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar ele geçirilen bir şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.