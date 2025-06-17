Çanakkale'de Yasa Dışı Kenevir Ekimi Operasyonu: 1 Tutuklama

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 77 kök kenevir ve yasadışı silahlar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 77 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçeye bağlı Karabiga beldesinde jandarma ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı değerlendirilen mahalde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evinde 77 kök kenevir, 1 tabanca ve fişek, 3 yivsiz kırma av tüfeği ve fişek, 50 gram kubar esrar ele geçirilen bir şüpheli, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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